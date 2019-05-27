Футбол
«Локомотив» проведет сбор в АвстрииSport24.ru 08:28
20-го числа железнодорожники отправятся на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм. Сборы в Австрии завершатся 4 июля. «Локомотив» откроет новый сезон 6 июля матчем за Суперкубок с «Зенитом».
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Экономика
Власти Подмосковья выделят аграриям почти 450 млн рублей поддержки
Власти Московской области выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона порядка 450 миллионов рублей грантов, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
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В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
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Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
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Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin
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В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
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Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
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Финские школьные учителя пожаловались, что суровые правила исламского поста в священный месяц Рамадан негативно сказываются на успеваемости учеников-мусульман.
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Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
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Общество
Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников
Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
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Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
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В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
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Лауреатами премии стали актеры московского театра имени Бродского Василий Лановой и Ирина Купченко.
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Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»
Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:01
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
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Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
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Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
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Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
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Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
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Обновлено в 03:02
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Футбол
«Рубин» проведет летние сборы в Казани
Подопечные главного тренера Курбана Бердыева для подготовки к сезону-2019/20 соберутся в Казани, где на клубной базе примут участие в двух учебно-тренировочных сборах.
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