Футбол

«Локомотив» проведет сбор в АвстрииSport24.ru 08:28

20-го числа железнодорожники отправятся на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм. Сборы в Австрии завершатся 4 июля. «Локомотив» откроет новый сезон 6 июля матчем за Суперкубок с «Зенитом».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» проведет сбор в Австрии

Sport24.ru08:28

«Зенит». На заслуженный отдых

Bobsoccerвчера в 23:58

«Локомотив» ушел в отпуск до 18 июня. Сбор пройдет в Австрии

Спорт-Экспресс06:50

Первый сбор «Локомотива» пройдет в Австрии

Советский спорт07:07

«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

Матч ТВ06:55

«Зенит» проведет предсезонный сбор в Австрии, Бабурин возвращается из аренды в «Рубине»

Sports.ru02:47

«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

Чемпионат08:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Экономика

Власти Подмосковья выделят аграриям почти 450 млн рублей поддержки

Власти Московской области выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона порядка 450 миллионов рублей грантов, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Авто

Kia готовит новое поколение Kia Optima

Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Общество

Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате

Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Общество

Финские учителя пожаловались на Рамадан

Финские школьные учителя пожаловались, что суровые правила исламского поста в священный месяц Рамадан негативно сказываются на успеваемости учеников-мусульман.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Германии оштрафовали активистов «шариатской полиции»

Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Общество

Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Культура

Лауреатами премии Бродского стали Лановой и Купченко

Лауреатами премии стали актеры московского театра имени Бродского Василий Лановой и Ирина Купченко.
Обновлено в 07:51
Футбол

Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»

Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:01
Происшествия

Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика

Путин призвал бороться с избыточным давлением на бизнес

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой снизить административную нагрузку на бизнес.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье

Обновлено в 09:14
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки

Обновлено в 03:02
Происшествия

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Обновлено в 06:55
Футбол

«Рубин» проведет летние сборы в Казани

Подопечные главного тренера Курбана Бердыева для подготовки к сезону-2019/20 соберутся в Казани, где на клубной базе примут участие в двух учебно-тренировочных сборах.
Обновлено в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное