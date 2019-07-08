Футбол
«Зенит» подтвердил переход СуторминаСпорт-Экспресс вчера в 13:06
"Зенит" объявил о трансфере 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина. 29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а теперь стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга. Невский клуб опубликовал детали контракта с новичком.
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Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе
Матч ТВвчера в 20:18
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Гаджеты
Банк «Русский Стандарт» внедрил электронную подпись в мобильный банк
Банк "Русский Стандарт" выпустил обновление интернет- и мобильного банков для расчетно-кассового обслуживания бизнеса (РКО).
Обновлено в 06:20
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Здоровье
Диетолог посоветовала исключить сосиски из ежедневного меню детей
Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребёнка — он будет вести себя как родители, — приводит её слова РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество
Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены
Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
Новейшая российская система ПВО С-500, принятие которой на вооружение запланировано в 2020 год, будет заниматься не только перехватом межконтинентальных баллистических ракет, охотой за спутниками и самолетами системы AWACS, но и защитой зоны своей ответственности от космического оружия.
Обновлено в 05:19
Политика
Арестованный за госизмену помощник полпреда на Урале передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Разработкой Александра Воробьева, помощника полпреда президента на Урале Николая Цуканова, занимались два года.
Обновлено в 06:01
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии
Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что кроме экономических мер, должны быть и уголовные меры, в том числе и в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено вчера в 10:27
Авто
В Великобритании продали автомобильный номер за 250 тысяч фунтов
Раритетная табличка досталась новому владельцу за 250 тыс. фунтов стерлингов (более 19 млн руб. по текущему курсу).
Обновлено в 04:20
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
ВМФ России получит корвет «Меркурий» в 2022 году
Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут в распоряжение Военно-морского флота России в конце 2022 года, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.
Обновлено в 05:58
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Транспорт
В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку
Обновлено в 05:08
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Накануне в эфире программы «Судьба человека» легендарная исполнительница Лайма Вайкуле рассказал о своем недуге.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Райффайзенбанк начал выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры
Как устроена выдача кредитов: В соцсетях Райффайзенбанка появился чат-бот, написав которому, можно получить анкету-заявку на кредит.
Обновлено в 02:44
Теннис
Серену Уильямс оштрафовали за повреждение одного из кортов Уимблдона
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. за то, что повредила ракеткой один из кортов Уимблдона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Подмосковье медбрат убил скальпелем и расчленил соседа
Следователи полагают, что мужчины вместе выпивали, но между ними произошел скандал, медик вооружился скальпелем и зарезал им соседа-собутыльника.
Обновлено в 06:20
Авто
Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ
Доля компании на рынке составила 3,8%. Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ с результатом 2 077 проданных экземпляров за июнь.
Обновлено в 04:29
Политика
На Украине подготовили ходатайство об аресте активов Порошенко
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:41