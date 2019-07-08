Футбол

«Зенит» подтвердил переход СуторминаСпорт-Экспресс вчера в 13:06

"Зенит" объявил о трансфере 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина. 29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а теперь стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга. Невский клуб опубликовал детали контракта с новичком.
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«Это покруче Терри». Все смеются над Суторминым в «Зените» — в том числе сам Алексей и клубы

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Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

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