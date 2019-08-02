Футбол
«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео о переходе МалкомаМатч ТВ вчера в 10:38
«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео презентации Малкома. О переходе бразильского форварда сине-бело-голубые объявили в пятницу. В видеоролике, где болельщикам представляется карьерная история Малкома, отмечен также период с 22 по 23 июля 2018 года в составе итальянской команды.
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«Рома» продолжает троллить Малкома в связи с переходом в «Зенит». Сюр-видео
Спорт-Экспрессвчера в 12:03
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