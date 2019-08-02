«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео презентации Малкома. О переходе бразильского форварда сине-бело-голубые объявили в пятницу. В видеоролике, где болельщикам представляется карьерная история Малкома, отмечен также период с 22 по 23 июля 2018 года в составе итальянской команды.

«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео о переходе Малкома

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