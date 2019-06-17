Футбол

«Зенит» подписал защитника сборной ФранцииSport-place 06:20

За три сезона в сильнейшем испанском дивизионе Эндрю Альбиси заработал славу не только надежного защитника, но и изобретательного разыгрывающего. В прошедшем сезоне «Андорра» дошла до полуфинала Еврокубка, в котором также выступали российские УНИКС, «Локомотив-Кубань» и, собственно, сам «Зенит».
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СМИ: Альбиси подписал контракт с «Зенитом» на год

Нева Спорт05:18

Александр Церковный: Альбиси прогрессирует с каждым сезоном

Советский спорт04:24

«Зенит» приобрел разыгрывающего сборной Франции

Матч ТВ03:21

«Зенит» заключил контракт с Альбиси

Чемпионат03:25

Источник: контракт Альбиси с «Зенитом» рассчитан на один год

РИА Новости04:37

Эндрю Альбиси стал игроком «Зенита»

Спорт-Экспресс03:17

«Зенит» подписал Эндрю Альбиси

Sports.ru03:15
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Художественный руководитель театра «Et Cetera», режиссер и актер Александр Калягин, доставлен утром в понедельник в одну из московских больниц, сообщает 17 июня Пятый канал.
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Кремль увидел признаки американской кибервойны против России

«Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — добавил Песков.
Обновлено в 06:06
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
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Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
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Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
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Обновлено в 03:53
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Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

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Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
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Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
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«Кранэкс» и телекомпания «Барс» отбиваются от Следственного комитета

После обысков на «Кранэксе», владелец промышленной группы и телекомпании «Барс» Юрий Токаев, очевидно, начал информационную войну со Следственным комитетом.
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Из Казани в Харбин могут открыть прямой авиарейс

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Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
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В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком

Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
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Авто

Введение новых правил автотюнинга перенесли на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
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В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
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Французский баскетболист
Французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Андорра».
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