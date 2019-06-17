Футбол
«Зенит» подписал защитника сборной ФранцииSport-place 06:20
За три сезона в сильнейшем испанском дивизионе Эндрю Альбиси заработал славу не только надежного защитника, но и изобретательного разыгрывающего. В прошедшем сезоне «Андорра» дошла до полуфинала Еврокубка, в котором также выступали российские УНИКС, «Локомотив-Кубань» и, собственно, сам «Зенит».
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Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Футбол
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Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
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Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
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Авто
В мае продажи новых мотоциклов в России выросли почти на 15%
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Обновлено вчера в 17:02
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в Сочи показала прозрачное платье
Прозрачное платье Паулины Андреевой стало одним из хедлайнеров церемонии закрытия сочинского кинофестиваля.
Обновлено в 05:00
Культура
Госпитализирован актер и режиссер Александр Калягин
Художественный руководитель театра «Et Cetera», режиссер и актер Александр Калягин, доставлен утром в понедельник в одну из московских больниц, сообщает 17 июня Пятый канал.
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Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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Политика
Кремль увидел признаки американской кибервойны против России
«Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — добавил Песков.
Обновлено в 06:06
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
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Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
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Экономика
«Кранэкс» и телекомпания «Барс» отбиваются от Следственного комитета
После обысков на «Кранэксе», владелец промышленной группы и телекомпании «Барс» Юрий Токаев, очевидно, начал информационную войну со Следственным комитетом.
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Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Политика
Из Казани в Харбин могут открыть прямой авиарейс
Обновлено в 01:20
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Происшествия
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Экономика
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте
Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Ивана Голунова допросили как свидетеля по его делу
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Обновлено вчера в 08:20
Экономика
В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком
Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
Обновлено в 06:45
Авто
Введение новых правил автотюнинга перенесли на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31