Футбол
«Зенит» подписал защитника сборной ФранцииSport-place 06:20
За три сезона в сильнейшем испанском дивизионе Эндрю Альбиси заработал славу не только надежного защитника, но и изобретательного разыгрывающего. В прошедшем сезоне «Андорра» дошла до полуфинала Еврокубка, в котором также выступали российские УНИКС, «Локомотив-Кубань» и, собственно, сам «Зенит».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму
Архитектор Владимир Мазурин обратился к судебным приставам, чтобы те помогли взыскать с телеведущего Дмитрия Киселева долг, который он не возместил по решению суда за строительство виллы в Коктебеле.
Обновлено в 08:14
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Южнокорейская субмарина типа KSS-3 приступила к ходовым испытаниям
В ходе грядущих испытаний специалисты проверят двигательные системы и рулевое оборудование субмарины. Это первая подлодка типа KSS-3.
Обновлено в 09:47
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика
В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР
Литовские консерваторы обратились к Adidas, немецкому производителю одежды, с просьбой убрать из продажи майки с советской символикой.
Обновлено в 10:12
Футбол
Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Религия
У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве
В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:47
Общество
Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства
Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» успешно прошел испытания в Сирии
Новейший боевой вертолет Ми-28НМ прошел испытания.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Технологии
Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20