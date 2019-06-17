Футбол

«Зенит» подписал защитника сборной ФранцииSport-place 06:20

За три сезона в сильнейшем испанском дивизионе Эндрю Альбиси заработал славу не только надежного защитника, но и изобретательного разыгрывающего. В прошедшем сезоне «Андорра» дошла до полуфинала Еврокубка, в котором также выступали российские УНИКС, «Локомотив-Кубань» и, собственно, сам «Зенит».
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«Зенит» заключил контракт с Альбиси

Чемпионат03:25

Александр Церковный: Альбиси прогрессирует с каждым сезоном

Советский спорт04:24

Источник: контракт Альбиси с «Зенитом» рассчитан на один год

РИА Новости04:37

СМИ: Альбиси подписал контракт с «Зенитом» на год

Нева Спорт05:18

«Зенит» приобрел разыгрывающего сборной Франции

Матч ТВ03:21

Эндрю Альбиси стал игроком «Зенита»

Спорт-Экспресс03:17

«Зенит» подписал Эндрю Альбиси

Sports.ru03:15
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Общество

Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму

Архитектор Владимир Мазурин обратился к судебным приставам, чтобы те помогли взыскать с телеведущего Дмитрия Киселева долг, который он не возместил по решению суда за строительство виллы в Коктебеле.
Обновлено в 08:14
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»

Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Южнокорейская субмарина типа KSS-3 приступила к ходовым испытаниям

В ходе грядущих испытаний специалисты проверят двигательные системы и рулевое оборудование субмарины. Это первая подлодка типа KSS-3.
Обновлено в 09:47
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика

В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

Литовские консерваторы обратились к Adidas, немецкому производителю одежды, с просьбой убрать из продажи майки с советской символикой.
Обновлено в 10:12
Футбол

Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Общество

В Петербурге пришвартовался французский катамаран Energy Observer

Обновлено в 03:41
Религия

У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве

В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:47
Общество

Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства

Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»

Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» успешно прошел испытания в Сирии

Новейший боевой вертолет Ми-28НМ прошел испытания.
Обновлено вчера в 23:01
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
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Эндрю Альбиси
Французский баскетболист
Французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Андорра».
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