"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20. Детали: https://t.co/CiF8Q7Jbrj pic.twitter.com/nfCOJeCrSx – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.

Происшествия Основателя «Домашних денег» отправили под арест Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.

Спорт Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016 Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал о проплаченных голосах некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК) за выбор города столицей Олимпийских игр 2016 года, сообщает РИА "Новости".

Авто Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R Renault Megane RS Trophy-R нового поколения, который проехал «Серверную петлю» за рекордные 7 минут 40,100 секунды, укомплектован 300-сильным турбомотором объемом 1,8 литра.

Космос Космос не повлиял на смертность космонавтов Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.

Происшествия На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В «Укрэнерго» опасаются потери контроля над энергосистемой страны В компании предупредили, что отключение электричества в головном офисе может привести к потере контроля над энергосистемой всей Украины — ведь там, согласно предоставленной информации, находится центральный диспетчерский пункт.

Политика Зеленский пообещал выполнить все пункты Минского соглашения Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.

Происшествия При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Происшествия Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

Происшествия В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.

Космос Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев» Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.

Футбол СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит» По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».

Футбол Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознания Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже.

Гаджеты Huawei начала тестирование собственной операционной системы Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Политика В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы» Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".

Политика В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.