Футбол
«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и ЖирковымСпорт-Экспресс 06:21
"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20. Детали: https://t.co/CiF8Q7Jbrj pic.twitter.com/nfCOJeCrSx – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.
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Происшествия
Основателя «Домашних денег» отправили под арест
Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
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Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал о проплаченных голосах некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК) за выбор города столицей Олимпийских игр 2016 года, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:04
Авто
Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R
Renault Megane RS Trophy-R нового поколения, который проехал «Серверную петлю» за рекордные 7 минут 40,100 секунды, укомплектован 300-сильным турбомотором объемом 1,8 литра.
Обновлено в 08:03
Космос
Космос не повлиял на смертность космонавтов
Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди
Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
В «Укрэнерго» опасаются потери контроля над энергосистемой страны
В компании предупредили, что отключение электричества в головном офисе может привести к потере контроля над энергосистемой всей Украины — ведь там, согласно предоставленной информации, находится центральный диспетчерский пункт.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский пообещал выполнить все пункты Минского соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.
Обновлено в 13:38
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ
В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Общество
Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут
Обновлено в 09:28
Футбол
СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»
По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Футбол
Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознания
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже.
Обновлено в 13:36
Гаджеты
Huawei начала тестирование собственной операционной системы
Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассекретила повзрослевшего старшего сына
Накануне Эвелина все-таки рассекретила повзрослевшего наследника.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено в 10:41
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Обновлено в 12:54
Театры
Ярославский театр имени Волкова остался без директора и худрука
Утром 5 июля артисты Театра имени Волкова, который был основан в 1750 году как первый профессиональный театр в России, устроили у здания учреждения митинг в поддержку Марчелли, ранее попросившего Мединского уволить Туркалова с поста директора.
Обновлено в 10:50