Футбол

«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и ЖирковымСпорт-Экспресс 06:21

"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20. Детали: https://t.co/CiF8Q7Jbrj pic.twitter.com/nfCOJeCrSx – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

РИА Новости06:36

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

Sport24.ru06:24

«Зенит» продлил контракты с двумя игроками

Sport.ru08:44

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

Спорт день за днем06:37

Жирков и Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

Советский спорт06:47

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

Чемпионат06:21

«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

Спорт-Экспресс06:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Происшествия

Основателя «Домашних денег» отправили под арест

Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал о проплаченных голосах некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК) за выбор города столицей Олимпийских игр 2016 года, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:04
Авто

Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R

Renault Megane RS Trophy-R нового поколения, который проехал «Серверную петлю» за рекордные 7 минут 40,100 секунды, укомплектован 300-сильным турбомотором объемом 1,8 литра.
Обновлено в 08:03
Космос

Космос не повлиял на смертность космонавтов

Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди

Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Общество

В «Укрэнерго» опасаются потери контроля над энергосистемой страны

В компании предупредили, что отключение электричества в головном офисе может привести к потере контроля над энергосистемой всей Украины — ведь там, согласно предоставленной информации, находится центральный диспетчерский пункт.
Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский пообещал выполнить все пункты Минского соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.
Обновлено в 13:38
Происшествия

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ

В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Общество

Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут

Обновлено в 09:28
Футбол

СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»

По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Футбол

Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознания

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже.
Обновлено в 13:36
Гаджеты

Huawei начала тестирование собственной операционной системы

Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
Авто

«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс рассекретила повзрослевшего старшего сына

Накануне Эвелина все-таки рассекретила повзрослевшего наследника.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Общество

Спасенного под Петербургом детеныша нерпы выпустили в Ладожское озеро

Обновлено в 11:26
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 10:41
Общество

Похожее на ондатру животное заметили в сквере у Третьяковской галереи

Обновлено в 13:43
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Обновлено в 12:54
Театры

Ярославский театр имени Волкова остался без директора и худрука

Утром 5 июля артисты Театра имени Волкова, который был основан в 1750 году как первый профессиональный театр в России, устроили у здания учреждения митинг в поддержку Марчелли, ранее попросившего Мединского уволить Туркалова с поста директора.
Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Анатольевич Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Зенит» СПб. Младший брат Александра Кержакова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное