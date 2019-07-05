Футбол
«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и ЖирковымСпорт-Экспресс 06:21
"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20. Детали: https://t.co/CiF8Q7Jbrj pic.twitter.com/nfCOJeCrSx – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.
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Происшествия
В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Театры
Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольнении
В начале недели труппа театра направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой поддержать худрука в его конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В Камышине скончался рабочий от ожогов 100% поверхности тела
Рабочего госпитализировали с ожогами 100% поверхности тела после взрыва на территории пункта по приему металлолома, как сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:45
Космос
До шести пусков проведут с космодрома Восточный в 2020 году
Около шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в следующем году.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Футбол
Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии
Обновлено в 03:53
Путешествия
Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию
В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
Российская розничная сеть компании включает 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминал в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.
Обновлено в 03:33
Политика
Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе
В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома
Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:12
Политика
ЦИК Украины предупредил об угрозе срыва выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила об угрозе срыва выборов в случае, если Шестой апелляционный административный суд примет решение о проведении повторной жеребьевки.
Обновлено в 08:29
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
Обновлено в 08:04
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35