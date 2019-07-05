Футбол

«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и ЖирковымСпорт-Экспресс 06:21

"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20. Детали: https://t.co/CiF8Q7Jbrj pic.twitter.com/nfCOJeCrSx – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жирков и Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

Советский спорт06:47

«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

Спорт-Экспресс06:21

Юрий Жирков подписал новый контракт с «Зенитом»

Петербургский дневник07:02

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

Soccer.ru06:46

Кержаков и Жирков продлили контракты с «Зенитом»

78.ru06:42

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

Чемпионат06:21

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

Sport24.ru06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Происшествия

В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Театры

Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольнении

В начале недели труппа театра направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой поддержать худрука в его конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

В Камышине скончался рабочий от ожогов 100% поверхности тела

Рабочего госпитализировали с ожогами 100% поверхности тела после взрыва на территории пункта по приему металлолома, как сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:45
Космос

До шести пусков проведут с космодрома Восточный в 2020 году

Около шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в следующем году.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Тела погибших при пожаре подводников доставили в Петербург

Обновлено в 06:50
Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Футбол

Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии

Обновлено в 03:53
Путешествия

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

Российская розничная сеть компании включает 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминал в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Спорт

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции

Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.
Обновлено в 03:33
Политика

Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе

В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество

Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Общество

Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок

«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома

Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:12
Политика

ЦИК Украины предупредил об угрозе срыва выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила об угрозе срыва выборов в случае, если Шестой апелляционный административный суд примет решение о проведении повторной жеребьевки.
Обновлено в 08:29
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

Обновлено в 08:04
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Анатольевич Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Зенит» СПб. Младший брат Александра Кержакова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное