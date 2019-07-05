"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20. Детали: https://t.co/CiF8Q7Jbrj pic.twitter.com/nfCOJeCrSx – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.

«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

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