Футбол

«Зенит» подписал контракт с баскетболистом сборной Франции АльбисиRT на русском 03:30

Официальный сайт «Зенита» сообщает о переходе в составе команды французского защитника Эндрю Альбиси. На протяжении последних трёх сезонов баскетболист выступал за испанскую «Андорру», набирая в среднем 12,1 очка за матч.
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«Зенит» объявил о переходе Альбиси

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«Зенит» приобрел защитника сборной Франции

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Защитник Альбиси стал баскетболистом петербургского «Зенита»

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«Зенит» приобрел разыгрывающего сборной Франции

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Эндрю Альбиси стал игроком «Зенита»

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«Зенит» подписал Эндрю Альбиси

Sports.ru03:15

«Зенит» заключил контракт с Альбиси

Чемпионат03:25
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В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 02:45
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Общество

На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества

На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Футбол

Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Германии задержали предполагаемого убийцу политика

Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции, либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта

Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Футбол

Коста-Рика забила 4 гола в ворота Никарагуа

Обновлено в 02:09
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
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Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Музыка

Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse

Обновлено вчера в 18:31
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Экономика

«Газпром-медиа» подписался на блогеров

Холдинг приобрел долю в Happy Monday Family "Газпром-медиа" инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), занимающуюся интернет-рекламой с участием блогеров.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
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Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

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Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова покинула Россию

"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
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Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
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Обвинившей педагога в изнасиловании студентке грозит отчисление

Обновлено в 04:04
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Эндрю Альбиси
Французский баскетболист
Французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Андорра».
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