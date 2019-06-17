Футбол
«Зенит» подписал контракт с баскетболистом сборной Франции АльбисиRT на русском 03:30
Официальный сайт «Зенита» сообщает о переходе в составе команды французского защитника Эндрю Альбиси. На протяжении последних трёх сезонов баскетболист выступал за испанскую «Андорру», набирая в среднем 12,1 очка за матч.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Германии задержали предполагаемого убийцу политика
Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции, либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта
Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Футбол
Коста-Рика забила 4 гола в ворота Никарагуа
Обновлено в 02:09
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Музыка
Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Экономика
«Газпром-медиа» подписался на блогеров
Холдинг приобрел долю в Happy Monday Family "Газпром-медиа" инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), занимающуюся интернет-рекламой с участием блогеров.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12