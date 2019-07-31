Футбол
«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с ЭрмитажемБомбардир.ру 10:17
В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем. Петербургский клуб и музей организуют несколько совместных выставок и мероприятий.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Происшествия
В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Обновлено в 22:07
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено в 20:51
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения
По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Космос
На Марсе заметили следы древних мегацунами
По мнению большинства исследователей, последние океаны исчезли с его поверхности 3,7 млрд лет назад, когда ядро остыло и затвердело, а магнитное поле исчезло.
Обновлено в 02:34
Технологии
Пентагон разрабатывает самолет без механического крыла
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) по заказу Пентагона открывает тендер на создание летательного аппарата, который не будет иметь механизации крыла.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Общество
Ущерб от потери урожая из-за паводка оценили в Приамурье
Предварительный ущерб от потери урожая в Приамурье оценили в 1,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Актер Игорь Ливанов рассказал о гибели жены и дочери
Российский актер Игорь Ливанов стал героем телепередачи "Судьба человека" на канале "Россия-1", в рамках которой рассказал ведущему Борису Корчевникову о жуткой трагедии из прошлого.
Обновлено в 13:55
Путешествия
Шри-Ланка введет бесплатные туристические визы для россиян
Шри-Ланка предложит гражданам почти 50 стран, включая Россию, бесплатные туристические визы.
Обновлено в 22:14
Политика
США продлят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана
Вашингтон продлит исключения из санкций для ядерных объектов Ирана.
Обновлено в 21:11
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Лопырева отметила седьмой день отдыха вкусным тортиком
Седьмой день пребывания в Греции компания решила отметить красивым и, надеемся, вкусным тортиком, который показала на своей странице в социальной сети Instagram супермодель.
Обновлено в 22:21
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Политика
Зеленский и Лукашенко обменялись приглашениями
Обновлено в 06:19
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов
Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической помощи, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 20:49
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна по состоянию на утро среды, 31 июля, укрепилась по отношению к американскому доллару.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Ольга Шелест умилила поклонников редким снимком с дочерьми
Ольга Шелест решила опубликовать забавный снимок с любимыми девочками.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В США показали эскиз гиперзвукового глайдера
Частная военно-промышленная компания Raytheon из США показала эскиз своего нового боевого планера.
Обновлено в 02:43
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:35