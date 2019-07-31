Футбол
«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с ЭрмитажемБомбардир.ру 10:17
В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем. Петербургский клуб и музей организуют несколько совместных выставок и мероприятий.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика
Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено в 12:36
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Политика
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
В Канаде обнаружили останки морского существа, похожего на Ктулху из рассказов американского писателя Говарда Лавкрафта, сообщает Proceedings of the Royal Society B. Существо обитало на дне океана и питалось мелкими беспозвоночными.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Экономика
Счетная палата ожидает снижения уровня бедности во втором квартале
Показатели бедности в России должны снизиться во втором квартале 2019 года, заявили ТАСС в Счетной палате.
Обновлено в 10:27
Футбол
Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»
Аренда немецкого нападающего Андре Шюррле является очень удачной сделкой для московского футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено в 06:00
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский районный суд санкционировал арест Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой
По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Транспорт
ГИБДД раскрыла места расположения камер на российских дорогах
На сайте ГИБДД России впервые появилась общедоступная карта с указанием всех видеокамер, установленных на дорогах.
Обновлено в 03:56
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Полина Гагарина выбрала теплый свитер для «осеннего» лета
Певица решила одеваться теплее, чтобы не замерзнуть в последний день «осеннего июля» и в августе, который тоже обещает быть не жарким.
Обновлено в 08:09
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Экономика
Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье
Какой овощ разрушает зубы, выяснили специалисты
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
США приветствуют решение Болгарии приобрести восемь истребителей F-16
Соединенные Штаты приветствуют решение болгарского правительства о приобретении восьми многоцелевых истребителей F-16 Block 70, а также сопутствующего оборудования к ним, рассчитывают на сотрудничество с Болгарией по этому проекту.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25