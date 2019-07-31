Футбол
«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с ЭрмитажемБомбардир.ру вчера в 10:17
В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем. Петербургский клуб и музей организуют несколько совместных выставок и мероприятий.
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Медведев: «Если Малком приедет в „Зенит“, его работа тоже будет выставлена в Эрмитаже»
Sport24.ruвчера в 09:15
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Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает вину.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Забайкалье как способа сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 01:28
Музыка
Пол Маккартни признался, что часто забывает тексты песен Beatles
Известный британский рок-музыкант Пол Маккартни признался, что очень часто у него случаются проблемы во время репетиций песен Beatles.
Обновлено вчера в 12:08
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Общество
В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов
Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
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Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Космос
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
Обновлено вчера в 21:10
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году.
Обновлено вчера в 06:24
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа
Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Шведских призывников учат противостоять «российской агрессии»
Видимо, обучают "противостоять российской агрессии в небе". Другие также будут направлены в учебные центры видов и родов войск.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Great Wall получил одобрение на СПИК
Обновлено в 01:44
Политика
МВД предлагает льготы для украинцев, желающих получить паспорт РФ
МВД России предлагает ввести дополнительные льготы для украинцев, которые желают получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
В Японии возобновляют полеты F-35A
Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
На улицы украинских городов вывели Нацгвардию
Национальная гвардия Украины приступила к патрулированию украинских городов, сообщили в МВД страны.
Обновлено в 00:44
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58