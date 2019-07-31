Футбол

Эрмитаж и «Зенит» заключили соглашение о сотрудничествеИнтерфакс 11:34

Как сообщает пресс-служба музея, документ подписали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
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