Футбол
Эрмитаж и «Зенит» заключили соглашение о сотрудничествеИнтерфакс 11:34
Как сообщает пресс-служба музея, документ подписали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:08
Происшествия
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Обновлено в 07:40
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Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Рюкзак с 5 млн рублей украли у мужчины на юго-востоке Москвы
В полицию обратился мужчина, у которого отобрали рюкзак с 5 млн рублей.
Обновлено в 10:39
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Экономика
Счетная палата ожидает снижения уровня бедности во втором квартале
Показатели бедности в России должны снизиться во втором квартале 2019 года, заявили ТАСС в Счетной палате.
Обновлено в 10:27
Политика
В США одобрили санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 11:39
Общество
К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий
К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва». Они будут проходить с 1 по 4 августа.
Обновлено в 10:15
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Экономика
Курс грузинского лари установил новый антирекорд
После начала акций протестов в Тбилиси, которые стартовали 20 июня, курс лари по отношению к доллару упал на 2,5%. В мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, в конце июня официальный курс лари к доллару составлял 2,78 лари за один доллар, при этом Нацбанк установил курс на 31 июля в размере 2,95 лари, а на 1 августа уже 2,97.
Обновлено в 10:34
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 08:04
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке
Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Кино
Ефимова назвала свой любимый сериал
Российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся 6-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы, назвала свой любимый сериал.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Булатов судится с экс-женой за право встречаться с детьми
Обновлено в 11:34
Политика
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.
Обновлено вчера в 21:20
Космос
«Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опубликовала шокирующее фото до похудения
Источник фото: Prt Scr - instagram.com / mkozhevnikova На своей странице в социальной сети Instagram Кожевникова опубликовала пост, в котором разметила свою фотографию до похудения.
Обновлено в 10:06