Футбол
«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориалеSports.ru 08:43
Футболисты и тренеры «Зенита» после сегодняшней тренировки почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале. Петербургская команда ежегодно в канун Дня Победы посещает Пискаревское мемориальное кладбище – одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны.
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Общество
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Происшествия
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Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
Клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с "ВТБ-онлайн", не могут войти в систему, сообщили "Интерфаксу" в среду несколько клиентов кредитной организации.
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Происшествия
Организатору убийства Анны Политковской отказали в УДО
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Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
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Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей
В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
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Политика
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«Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы», – предположил бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю.
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В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Ирана Мохаммадом Зарифом заявил о высокой оценке Москвы непоколебимостью Тегерана в приверженности ядерной сделке.
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Политика
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«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
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ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
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