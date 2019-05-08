Футбол

«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориалеSports.ru 08:43

Футболисты и тренеры «Зенита» после сегодняшней тренировки почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале. Петербургская команда ежегодно в канун Дня Победы посещает Пискаревское мемориальное кладбище – одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны.
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«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале

78.ru11:51

«Зенит» в полном составе возложил цветы на Пискаревском кладбище

Матч ТВ07:55

«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны

Мойка7809:10

Футболисты «Зенита» почтили память жертв войны на Пискаревском кладбище

Петербургский дневник11:19

«Зенит» в полном составе возложил цветы на Пискаревском кладбище

Sportbox.RU07:55

«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском кладбище

Невские Новости09:43

«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале

Sports.ru08:43
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В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

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Обновлено в 05:21
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

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Доходы главы Чувашии Михаила Игнатьева в 2018 году увеличились более чем на 1 млн рублей по сравнению с 2017 годом, в том числе благодаря компенсации за не использованный в течение четырех лет отпуск.
Обновлено в 10:27
Политика

МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
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Клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с "ВТБ-онлайн", не могут войти в систему, сообщили "Интерфаксу" в среду несколько клиентов кредитной организации.
Обновлено в 09:26
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Организатору убийства Анны Политковской отказали в УДО

Обновлено в 07:08
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В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
Обновлено вчера в 21:00
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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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В Норвегии выяснили, кем на самом деле является русский «кит-шпион»

«Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы», – предположил бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю.
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Ирана Мохаммадом Зарифом заявил о высокой оценке Москвы непоколебимостью Тегерана в приверженности ядерной сделке.
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«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
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Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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