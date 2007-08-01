«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориалеSports.ru 08:43

Футболисты и тренеры «Зенита» после сегодняшней тренировки почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале. Петербургская команда ежегодно в канун Дня Победы посещает Пискаревское мемориальное кладбище – одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны.

Культура Скончался композитор Евгений Крылатов В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Происшествия Суд признал Кокорина и Мамаева виновными Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.

Кино В Сети появился тизер первого сезона сериала «Бэтвумен» На просторах видеохостинга YouTube недавно появился тизер первого сезона сериала «Бэтвумен», премьера которого в текущем году состоится на телеканале CW.

Общество Город на Сицилии распродает дома по 1 евро Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.

Шоу-бизнес Асмус и Харламов завели в соцсети страницу для пятилетней дочери Гарик Харламов и Кристина Асмус завели страницу в Instagram для пятилетней дочери Насти.

Политика Лавров назвал переговоры с Зарифом содержательными Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что провел содержательные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Политика США превращаются из союзника Германии в её противника Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.

Шоу-бизнес Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.

Происшествия Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Здоровье Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.

Общество Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.

Политика Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.

Политика В аэропорту Киева задержали гражданина России Гражданина России, который не смог указать цели своей поездки на Украину, не пропустили в страну пограничники в аэропорту "Жуляны" (Киев), сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Игры В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.

Общество Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Происшествия На синей ветке московского метро ввели в график движение поездов Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена введено в график после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.