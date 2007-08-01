Футбол
«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориалеSports.ru 08:43
Футболисты и тренеры «Зенита» после сегодняшней тренировки почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале. Петербургская команда ежегодно в канун Дня Победы посещает Пискаревское мемориальное кладбище – одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны.
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Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
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Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Происшествия
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Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
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Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноября
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Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Единоборства
Дана Уайт: Макгрегор летом вернется, бой с Серроне имеет смысл
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
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Кино
В Сети появился тизер первого сезона сериала «Бэтвумен»
На просторах видеохостинга YouTube недавно появился тизер первого сезона сериала «Бэтвумен», премьера которого в текущем году состоится на телеканале CW.
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Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
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Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
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Шоу-бизнес
Асмус и Харламов завели в соцсети страницу для пятилетней дочери
Гарик Харламов и Кристина Асмус завели страницу в Instagram для пятилетней дочери Насти.
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Лавров назвал переговоры с Зарифом содержательными
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что провел содержательные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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Политика
США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
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Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
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Шоу-бизнес
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
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Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Политика
В аэропорту Киева задержали гражданина России
Гражданина России, который не смог указать цели своей поездки на Украину, не пропустили в страну пограничники в аэропорту "Жуляны" (Киев), сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Игры
В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно
Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.
Обновлено в 06:17
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
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Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
На синей ветке московского метро ввели в график движение поездов
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена введено в график после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов
В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
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