«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии ДиасаЧемпионат 09:58

Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу. Как сообщает A Bola, новым претендентом на 22-летнего футболиста стал «Зенит».

«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса

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