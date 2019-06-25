Футбол

«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии ДиасаЧемпионат 09:58

Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу. Как сообщает A Bola, новым претендентом на 22-летнего футболиста стал «Зенит».
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В Португалии сообщили, что «Зенит» претендует на полузащитника сборной Колумбии

Советский спорт10:24

«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса

Чемпионат09:58

«Зенит» ведёт переговоры с форвардом сборной Колумбии

Metaratingsвчера в 14:48

«Зенит» включился в борьбу за вингера сборной Колумбии Диаса

Sports.ru09:11

«Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии

Нева Спорт04:25

«Зенит» заинтересовался колумбийским нападающим

78.ru01:54

Источник: «Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии, его конкурент - «Порту»

Спорт-Экспресс09:28
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:26, Вашингтон
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

Обновлено в 13:36
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Экономика

Власти Петербурга продолжат поддерживать завод Hyundai

Во время посещения завода Hyundai Motor временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что предприятие обеспечивает город высокооплачиваемыми рабочими местами.
Обновлено в 13:51
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Политика

На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками

Встречи Петра Порошенко с гражданами, организованные без господдержки и админресурса, сильно отличаются от встреч до апреля 2019 года.
Обновлено в 15:59
Политика

Украина отзывает своего посла при Совете Европы

Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено в 09:31
Здоровье

Минздрав: в 2018 году за помощью обратились 250 тыс. наркоманов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ, по итогам прошлого года 250 634 пациента с диагнозом "наркомания" обратились в медучреждения за амбулаторной помощью.
Обновлено в 17:41
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Футбол

Томас Цорн: «Из Китая на Зе Луиша с конкретикой не выходили»

Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн сказал, что клуб не получал конкретных предложений из Китая по Зе Луишу.
Обновлено в 17:20
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Уточняется, что на записи медсестра "применяет физическую силу" к маленькому ребенку, а затем привязывает его к кровати.
Обновлено в 11:31
Наука

Просмотр фильмов для взрослых усилил склонность к неэтичному поведению

Специалисты из христианского Университета Бригама Янга (штат Юта, США) провели социальное исследование, в котором изучалось влияние просмотра фильмов категории "для взрослых" на нравственное поведение человека.
Обновлено в 11:03
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Британский школьник оставил заряжать планшет на ночь и чуть не погиб

Мальчик из Великобритании оставил планшет, подключенный к зарядному устройству, на кровати на ночь. Устройство прожгло постель насквозь.
Обновлено в 13:27
Наука

В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта

Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Экономика

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

В России чиновникам поднимут оклады и пенсии

Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии, однако сократят премиальную часть их доходов.
Обновлено в 03:25
Космос

Приливные хвосты обнаружены вокруг карликовой галактики DDO 44

Исследователи обнаружили приливные хвосты от DDO 44 в рамках широкомасштабной наблюдательной кампании по визуализации вокруг NGC 2403, направленной на поиск своих карликовых компаньонов и остатков разрушенных спутников.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов

Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.
Обновлено в 13:49
Экономика

Расходы на военные пенсии увеличат в России

Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Экономика

Гендиректор «Аэрофлота» сообщил о демпинге на рынке авиаперевозок

Обновлено в 15:49
Технологии

Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров

Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям.
Обновлено в 08:09
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