Футбол
«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии ДиасаЧемпионат 09:58
Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу. Как сообщает A Bola, новым претендентом на 22-летнего футболиста стал «Зенит».
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Вашингтон
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Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет
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Объявлена дата выхода девятого сезона «Американской истории ужасов»
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
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Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
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Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
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Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.
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Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
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Обновлено в 11:58
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Комличенко может перейти в «Гент»
Как стало известно «Чемпионату», «Гент» вступил в переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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Некоторые ученые считают, что Белый город может быть не единым поселением, а целой сетью из памятников прошлого, которые разбросаны по лесам Гондураса.
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В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
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Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
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Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ
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Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
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Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
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