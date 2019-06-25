Футбол
«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии ДиасаЧемпионат 09:58
Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу. Как сообщает A Bola, новым претендентом на 22-летнего футболиста стал «Зенит».
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Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова
Мосгорсуд оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:38
Политика
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России
Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Теннис
Калинская вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
Обновлено в 08:29
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Энергетика
Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынок
Министерство финансов и министерство энергетики России договорились о компенсациях нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок России, об этом заявили в Минфине.
Обновлено в 13:26
Политика
Украина запретила ввоз еще двух книг из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:33
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Кино
Джордж Мартин высказался о сериале «Чернобыль»
Американский писатель Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», высказался по поводу британского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 12:45
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Космос
«Астрономический бот» ускоряет поиск близнецов Юпитера
Ускорить процесс поможет «астрономический бот» - алгоритм машинного обучения, разработанный Натали Хинкель, исследователем из Юго-Западного научно-исследовательского института.
Обновлено в 11:37
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 10:48
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Политика
Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле
Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Футбол
Роналдо сравнил Месси и Марадону
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сравнил игру аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадоны.
Обновлено в 12:52