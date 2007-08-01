«Зенит» поблагодарил «Локомотив» за «парадную» на «РЖД Арене»Евро-футбол.ру 07:25

Питерский "Зенит" поблагодарил московский "Локомотив" за тёплый приём на "РЖД Арене". Перед матчем 22-го тура РПЛ гостевой вход на стадионе хозяев встречи получил название "парадная" – так в Санкт-Петербурге называют подъезды домов.

«Зенит» поблагодарил «Локомотив» за «парадную» на «РЖД Арене»

Хоккей Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок.

Гаджеты 28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7 Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.

Политика МИД Венгрии вызвал украинского посла Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.

Армия и оружие В ДНР заявили об увеличении числа вооруженных провокаций силовиков В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об увеличении числа вооруженных провокаций со стороны военнослужащих вооружённых сил Украины.

Здоровье В России появится новая медицинская специальность С 2020 года перечень медицинских профессий пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.

Наука Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.

Общество Познер раскритиковал советскую школу Телеведущий Владимир Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей».

Политика Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Происшествия В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.

Политика Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шрёдера с 75-летием Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шрёдера.

Армия и оружие На Украине прошли испытания ракеты «Нептун» Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Происшествия Задержанные в Египте российские студенты объявили голодовку Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения в связи с тем, что им так и не предъявили четких обвинений.

Армия и оружие Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.

Космос Япония сбросила на астероид бомбу Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.