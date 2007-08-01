Футбол
«Зенит» поблагодарил «Локомотив» за «парадную» на «РЖД Арене»Евро-футбол.ру 07:25
Питерский "Зенит" поблагодарил московский "Локомотив" за тёплый приём на "РЖД Арене". Перед матчем 22-го тура РПЛ гостевой вход на стадионе хозяев встречи получил название "парадная" – так в Санкт-Петербурге называют подъезды домов.
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Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Хоккей
Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ
Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок.
Обновлено в 07:51
Общество
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: вдохновленные Раки, опасности для Львов и успешные Рыбы
Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния, которое бы не зависело от слов других людей.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Гаджеты
28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7
Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.
Обновлено в 01:24
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В ДНР заявили об увеличении числа вооруженных провокаций силовиков
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об увеличении числа вооруженных провокаций со стороны военнослужащих вооружённых сил Украины.
Обновлено в 07:26
Здоровье
В России появится новая медицинская специальность
С 2020 года перечень медицинских профессий пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Общество
Познер раскритиковал советскую школу
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей».
Обновлено в 05:37
Политика
Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
Елена Проклова нашла причину такого категоричного настроя Кудрявцевой.
Обновлено в 05:03
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шрёдера с 75-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шрёдера.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
На Украине прошли испытания ракеты «Нептун»
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».
Обновлено 05 апреля в 13:43
Спорт
Решивший уйти из спорта лыжник выиграл марафон на ЧР
Обновлено в 07:09
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Новая напасть: у Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8 проблемы с доступом к сетям LTE после установки обновления Android 9.0 Pie
Новости пришли из США, где оператор Sprint отметил массу жалоб на невозможность использования сетей LTE смартфонами Galaxy S8, S8+ и Note 8 после установки обновления Android 9.0 Pie.
Обновлено в 02:24
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
Задержанные в Египте российские студенты объявили голодовку
Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения в связи с тем, что им так и не предъявили четких обвинений.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране
Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
Япония сбросила на астероид бомбу
Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.
Обновлено 05 апреля в 10:12
Происшествия
Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве
Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
Обновлено в 06:15