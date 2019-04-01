Футбол
«Зенит» победил на выезде «Краснодар» в самом жарком матче сезонаPrognozist вчера в 03:35
|19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
|25′
|35′
Эмильяно Ариэль Ригони
|45′
Игорь Смольников
|47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|61′
Маурисио Перейра
|68′
|69′
Ярослав Ракицкий
|71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
|72′
|83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
|84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
|85′
|88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|90′
Маурисио Перейра
|90′+1′
|90′+5′
Артем Дзюба
|90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
|90′+7′
Сердар Азмун
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
33
Перейра
8
Газинский
93
Сулейманов
7
Вандерсон
11
Скопинцев
16
Классон
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
16
Нобоа
2
Анюков
25
Барриос
17
Шатов
22
Дзюба
2 ×
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
«Зенит» воспользовался взаимной осечкой московских ЦСКА и «Локомотива»: он победил на выезде в драматичном матче «Краснодар» и практически обеспечил себе золотые медали - за 6 туров до конца отрыв составляет 8 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» обыграл «Краснодар», «Ювентус» – чемпион Италии. Главные новости дня
Еженедельник Футболвчера в 01:34
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть Кокорина
Суд разрешил врачу футбольного клуба «Зенит» осмотреть Александра Кокорина, который испытывает проблемы с коленом.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Названы рублевые цены на новый Kia Soul
Компания Kia назвала российские цены на новый Soul.
Обновлено в 07:42
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
Обновлено в 04:52
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Недвижимость
В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть
В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.
Обновлено в 03:03
Спорт
Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Наука
ЦЕРН поможет России создать коллайдер
Проект представили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские и зарубежные ученые вместе будут создавать коллайдер.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке
Ещё один взрыв произошёл в столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви в ходе работ по обезвреживанию бомбы.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался
Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Хоккей
НХЛ назвала лучших игроков дня в Кубке Стэнли
НХЛ определила лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в Кубке Стэнли.
Обновлено в 01:36
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Авто
Представили полностью электрический внедорожник Ford Bronco
Инжиниринговая компания Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса произведёт небольшую партию рестомодов классического внедорожника Ford Bronco с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 04:21
Энергетика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
На 7,1% выросло промпроизводство в Пензенской области – Белозерцев
По словам Белозерцева, по промышленности регион сработал на 107,1%. Это неплохой результат.
Обновлено в 07:58
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29