«Зенит» победил на выезде «Краснодар» в самом жарком матче сезонаPrognozist вчера в 03:35

«Зенит» воспользовался взаимной осечкой московских ЦСКА и «Локомотива»: он победил на выезде в драматичном матче «Краснодар» и практически обеспечил себе золотые медали - за 6 туров до конца отрыв составляет 8 очков.

«Зенит» победил на выезде «Краснодар» в самом жарком матче сезона

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