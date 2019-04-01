Футбол

«Зенит» победил на выезде «Краснодар» в самом жарком матче сезонаPrognozist вчера в 03:35

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
«Зенит» воспользовался взаимной осечкой московских ЦСКА и «Локомотива»: он победил на выезде в драматичном матче «Краснодар» и практически обеспечил себе золотые медали - за 6 туров до конца отрыв составляет 8 очков.
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