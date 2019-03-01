Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в матче РПЛТАСС 05:25

Урал — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
31′
43′
Сердар Азмун
Эрик Бикфалви
70′
Юрий Бавин
Андрей Егорычев
73′
73′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
84′
Роберт Мак
Эрнани
Отман Эль-Кабир
85′
88′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+3′
Андрей Лунев
Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене", на трибунах присутствовало 20 365 зрителей. Единственный мяч забил Сердар Азмун (43-я минута).
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