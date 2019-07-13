Футбол
«Зенит» победил «Тамбов» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 07:10
Петербургский "Зенит" обыграл "Тамбов" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Голы забили Роман Ногтев (48-я минута) и Андрей Анисимов (90).
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