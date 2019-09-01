Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Петербургский "Зенит" победил московский "Спартак" в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. Единственный мяч забил шикарным дальним ударом Юрий Жирков, который до этого не отличался с 2017 года.
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