Футбол
Российская газета«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Аяз Гулиев
|3′
Айртон Дантас
|15′
|27′
Магомед Оздоев
|41′
Юрий Жирков
|44′
Эмильяно Ариэль Ригони
|46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
|54′
Юрий Жирков
|61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|64′
|66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
|74′
|76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|83′
|85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
54
Умяров
25
Мельгарехо
20
Шюррле
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
27
Оздоев
5
Барриос
14
Кузяев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Питерский "Зенит" обыграл на выезде московский "Спартак" в центральном матче 8 тура Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака победила 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова и вернулась в лидеры чемпионата.
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