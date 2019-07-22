Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛКоммерсантъ 16:44

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Сердар Азмун (30, пенальти) и Магомед Оздоев (88).
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

В Сочи голы Азмуна и Оздоева вывели «Зенит» в лидеры РПЛ

МК-Спорт19:16

Видеообзор победы «Зенита» над «Сочи» на «Фиште»

Sport.ru18:14

«Зенит» обыграл «Сочи» благодаря голам Азмуна и Оздоева

Матч ТВ16:30

Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» в стиле Дзюбы

Sports.ru16:04

«Сочи» — «Зенит» — 0:2, 21 июля 2019: обзор матча РПЛ

Чемпионат16:40

«Зенит» обыграл «Сочи»

Советский спорт16:33

Дзюба: «Бессонная ночь была ужасная. Горло пылает, воду не могу пить, мечтаю поесть, если честно»

Sport24.ru17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Общество

Дома, пострадавшие от паводка в Приангарье, обследуют до 10 августа

Обновлено в 01:21
Общество

Петербург вошёл в тройку самых трудолюбивых городов России

Как стало известно в воскресенье, 21 июля, Петербург признали одним из самых трудолюбивых городов России по итогам интернет-опроса на тему, где живут и работают самые лучшие трудяги.
Обновлено в 11:31
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем

Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
Обновлено в 19:02
Политика

ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Экономика

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено в 19:27
Происшествия

Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб

Обновлено в 12:02
Футбол

Урал — Ахмат 3:0

"Урал" и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты

Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.
Обновлено в 13:01
Политика

ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа»

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .
Обновлено в 20:25
Здоровье

Врачи из США и Германии заявили о вреде школьных каникул для детей

Практикующие медицинские специалисты из США и Германии заявили, что продолжительные летние каникулы вызывают сильнейший стресс у детей.
Обновлено в 02:33
Футбол

«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»

Обновлено в 14:06
Кино

В Китае показали фильм по опере «А зори здесь тихие»

Обновлено в 09:11
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Происшествия

На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги

На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Происшествия

ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Ольга Гажиенко выписалась из роддома

В 2013 году в семье Гажиенко родился первенец, сын Кирилл, а недавно Ольга подарила мужу второго мальчика.
Обновлено в 14:00
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Экономика

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Происшествия

Пропавший в Польше пятилетний россиянин был убит

Пятилетний россиянин жил с семьей в Польше. Вечером 10 июля отец увез мальчика и написал СМС жене: «Ты его больше никогда не увидишь».
Обновлено в 10:29
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»

Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Политика

Яна Шпак зарегистрирована кандидатом в губернаторы Забайкалья

Обновлено в 20:35
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено в 19:46
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное