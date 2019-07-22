Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Сердар Азмун (30, пенальти) и Магомед Оздоев (88).

Спорт день за днем

Общество Петербург вошёл в тройку самых трудолюбивых городов России Как стало известно в воскресенье, 21 июля, Петербург признали одним из самых трудолюбивых городов России по итогам интернет-опроса на тему, где живут и работают самые лучшие трудяги.

Политика ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.

Происшествия В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.

Политика ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.

Экономика Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.

Футбол Урал — Ахмат 3:0 "Урал" и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ.

Здоровье Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.

Политика ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа» Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .

Здоровье Врачи из США и Германии заявили о вреде школьных каникул для детей Практикующие медицинские специалисты из США и Германии заявили, что продолжительные летние каникулы вызывают сильнейший стресс у детей.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Происшествия На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.

Происшествия ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

Общество В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Шоу-бизнес Ольга Гажиенко выписалась из роддома В 2013 году в семье Гажиенко родился первенец, сын Кирилл, а недавно Ольга подарила мужу второго мальчика.

Наука В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Экономика Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Происшествия Пропавший в Польше пятилетний россиянин был убит Пятилетний россиянин жил с семьей в Польше. Вечером 10 июля отец увез мальчика и написал СМС жене: «Ты его больше никогда не увидишь».

Политика Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.

Шоу-бизнес Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2» Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".