Футбол

Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате РоссииИзвестия вчера в 17:26

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча в Сочи 21 июля завершилась со счетом 2:0. Голы забили Сердар Азмун (30-я минута, пенальти) и Магомед Оздоев (88).
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