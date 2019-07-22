Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча в Сочи 21 июля завершилась со счетом 2:0. Голы забили Сердар Азмун (30-я минута, пенальти) и Магомед Оздоев (88).

Футбол Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Происшествия Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.

Наука В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Происшествия В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.

Политика Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Происшествия Две девочки пропали в Свердловской области Девочки пропали 19 июля по дороге в г. Каменск-Уральский Свердловской области.

Экономика Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Политика В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

Политика Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье Дым от красноярских пожаров достиг Новосибирска и Томска Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, на территории этих регионов проявляются последствия от природных пожаров в Красноярском крае.

Гаджеты Завтра глава Redmi раскроет очередные новинки бренда Под вечер воскресенья вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) неожиданно разоткровенничался в социальной сети Weibo.

Общество Тайфун «Данас» обрушился на Приморский край Тайфун «Данас» добрался до Приморского края в виде циклона.

Армия и оружие Армия Израиля арестовала 19 палестинцев на Западном берегу Иордана Израильские военнослужащие в ночь на понедельник арестовали 19 разыскиваемых палестинцев в различных районах Западного берега реки Иордан.

Общество Охотминимум введут по максимуму Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.

Политика Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком на посту премьера Израиля Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком нахождения на посту в качестве премьер-министра Израиля.

Политика Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.