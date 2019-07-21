Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Сердар Азмун (30, пенальти) и Магомед Оздоев (88).

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