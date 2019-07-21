Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛКоммерсантъ 16:44

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Сердар Азмун (30, пенальти) и Магомед Оздоев (88).
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