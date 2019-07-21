Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛКоммерсантъ 16:44
Иван Миладинович
|29′
|30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
|43′
|46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
|46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
|59′
|65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
|72′
|83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
|88′
Магомед Оздоев
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
12
Заболотный
34
Маргасов
13
Кудряшов
25
Новосельцев
20
Юрганов
24
Набиуллин
87
Карапетян
15
Цаллагов
7
Песегов
55
Казаев
77
Полоз
99
Лунев
49
Терентьев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
11
Дриусси
5
Барриос
22
Дзюба
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Сердар Азмун (30, пенальти) и Магомед Оздоев (88).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво за алкоголь
Минпромтог РФ предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. Для этого его могут вывести из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Космос
Космическая обсерватория «Спектр РГ» находится уже на половине пути до основного места своей работы
Запущенный в космос 13 июля орбитальный телескоп «Спектр РГ» прошел уже половину пути до расчетного места, где ему предстоит начать свою работу, до так называемой «точки Лагранжа».
Обновлено в 04:41
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес
Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле
На заключительном дне «Рандеву» появилась и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным.
Обновлено в 13:30
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Политика
Партия «Голос» решила не вести переговоров о коалиции до результатов
В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что не ведут переговоры о коалиции в будущей Верховной раде Украины до объявления окончательных результатов выборов.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Миссия США, Канады и Венгрии выполнит наблюдательный полет над Россией
В период с 22 по 26 июля совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации Договора по открытому небу.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе
Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
Обновлено в 16:00
Политика
ЦИК: партия Зеленского лидирует на выборах
Партия президента Украины "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду, свидетельствуют первые данные ЦИК по результатам обработки 0,02% протоколов.
Обновлено в 15:21
Футбол
Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне
Полузащитник Локомотива Владислав Игнатьев прокомментировал победу над Тамбовом (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе Локомотив.
Обновлено в 15:07
Авто
Винтаж и рок-н-ролл: в Москве прошло ралли ретро-автомобилей
Обновлено в 03:12
Экономика
Рыба не ловится без приказа
Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб. О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля.
Обновлено в 18:13
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Депздрав рекомендует москвичам отдыхать на море с маленькими детьми не менее двух недель для их адаптации
В дальнейшем, в течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время - не больше пяти-пятнадцати минут, иначе высок риск переохлаждения, особенно если для ребенка не прошел еще период адаптации.
Обновлено в 05:00
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки.
Обновлено в 18:00
Космос
В небе над Омском сфотографировали комету
Обновлено в 00:10