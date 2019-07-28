Футбол
Оренбург — Зенит 0:2Чемпионат 08:57
|1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
|46′
Савелий Козлов
|54′
|55′
Артем Дзюба
|65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
|65′
|69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
|69′
|72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
|78′
Алексей Сутормин
|78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
|80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
|89′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
15
Зотов
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
88
Галаджан
8
Мишкич
10
Алвеш
20
Фамейе
9
Деспотович
99
Лунев
3
Сантос
6
Иванович
24
Маммана
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
11
Дриусси
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Уже на 1-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче, забив гол с подачи форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге
Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Экономика
Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег
Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Технологии
Google заподозрили в связи с китайскими военными
Стоит отметить, что власти США не раз заявляли о возможной связи компании с китайскими военными, но та всё отрицает.
Обновлено в 05:21
Общество
Психологи дали советы возвращающимся из отпуска
Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Футбол
Антон Миранчук пропустит матч ЦСКА — «Локомотив» из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Обновлено в 10:51
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен отказались взрослеть
Звезды боевиков 80-х и 90-х годов прошлого века Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне записали совместное видео, в котором продемонстрировали свое стремление не взрослеть.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Родственник Кадырова стал мэром Аргуна
Обновлено вчера в 12:13
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Происшествия
Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро
Момент крушения попал на видео.
Обновлено в 08:36
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Политика
Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки
Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото Джоли
В Сети появился редкий снимок голливудской актрисы Анджелины Джоли. Фото датировано 1997 годом, когда актрисе было 22 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 09:59
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Футбол
Переход Бэйла в «Цзянсу Сунин» сорвался
Вингер «Реала» Гарет Бэйл не перейдет в «Цзянсу Сунин». Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, переговоры с китайским клубом сорвались.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04