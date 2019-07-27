Футболисты петербургского "Зенита" обыграли на выезде "Оренбург" в матче третьего тура первенства России среди молодежных команд. Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Единственный мяч забил Никита Симдянкин (55-я минута).

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Футбол Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Политика Волкер допустил возможность визита Трампа на Украину Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не исключает, что американский лидер Дональд Трамп может посетить в ближайшем будущем Киев.

Политика Трамп пригрозил Франции пошлинами на вино из-за «глупости Макрона» Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о 3-процентном налоге на доходы технологических гигантов, который, в частности, распространяется на американские Facebook и Amazon.

Происшествия Спасатели в КБР помогли альпинисту из Польши спуститься с Эльбруса Спасатели Кабардино-Балкарии помогли альпинисту из Польши с признаками горной болезни спуститься с высоты 5200 м в Приэльбрусье.

Армия и оружие Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.

Шоу-бизнес Сестра Влада Топалова вышла замуж Недавно Алина ушла в декрет, но перед появлением ребенка на свет решила выйти замуж.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.

Общество В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома Максимальное количество осадков выпало за последние сутки в Тулуне, который месяц назад пострадал от сильного наводнения, сообщает в субботу пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания региональной комиссии по ЧС.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Футбол «Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

Футбол «Аякс» с Промесом обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов В матче Суперкубка Нидерландов «Аякс» со счётом 2:0 обыграл ПСВ. Игра состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Общество Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Политика Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.

Музыка Жасмин в черном платье от Dolce & Gabbana посетила «Жару» Заслуженная артистка России появилась на ковровой дорожке в пышном черном платье с рюшами и ниспадающими плечиками от Dolce & Gabbana.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.