Футбол

«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 11:15

Оренбург — Зенит
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
Футболисты петербургского "Зенита" обыграли на выезде "Оренбург" в матче третьего тура первенства России среди молодежных команд. Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Единственный мяч забил Никита Симдянкин (55-я минута).
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