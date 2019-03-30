Футбол
«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенстваПетербургский дневник 01:45
Накануне «Зенит»-м обыграл на своем поле «Оренбург»-м в матче 21-го тура молодежного первенства.
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«Зенит» победил «Оренбург» в молодежном первенстве благодаря дублю Бачинского
Спорт-Экспрессвчера в 12:58
Центральный защитник питерцев продолжает штамповать голы. «Зенит» играючи разобрался с «Оренбургом»
Спорт уик-эндвчера в 13:12
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Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»
Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
Здоровье
От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний
Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
На Украине стартовало голосование на выборах президента страны
Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08.00 (время совпадает с московским) открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:28
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено вчера в 13:24
Хоккей
Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Тампа-Бэй Лайтнинг" и помог своей команде победить 6:3. Эти голы российского нападающего стали для него 50 и 51 в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 00:36
Спорт
Российские кёрлингисты потерпели поражение от Канады на ЧМ
Обновлено в 01:55
Политика
МВД Украины получило 73 заявления о нарушениях в день тишины
73 нарушения избирательного законодательства при подготовке к выборам зафиксированы в день тишины, заявил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой 30 марта.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним
Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии
Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
В рекламе ЦРУ, призывающей на работу русскоговорящих, допустили ошибку
В рекламе не правильно применили глагол "to be" В Вашингтоне Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, который призывална работу русскоговорящих сотрудников.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Украинец Александр Гвоздик победил техническим нокаутом французского боксера конголезского происхождения Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:37
Баскетбол
Леброн Джеймс не сыграет за «Лейкерс» до конца сезона
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет помочь команде в шести оставшихся матчах регулярного сезона НБА из-за травмы.
Обновлено в 02:01
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30