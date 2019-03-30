«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенстваПетербургский дневник 01:45

Накануне «Зенит»-м обыграл на своем поле «Оренбург»-м в матче 21-го тура молодежного первенства.

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Происшествия В Приморье призывник покончил с собой Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Политика Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы» Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.

Политика В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Здоровье От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.

Армия и оружие Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.

Политика На Украине стартовало голосование на выборах президента страны Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08.00 (время совпадает с московским) открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.

Хоккей Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Тампа-Бэй Лайтнинг" и помог своей команде победить 6:3. Эти голы российского нападающего стали для него 50 и 51 в регулярном чемпионате НХЛ.

Политика МВД Украины получило 73 заявления о нарушениях в день тишины 73 нарушения избирательного законодательства при подготовке к выборам зафиксированы в день тишины, заявил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой 30 марта.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.

Армия и оружие Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.

Общество В рекламе ЦРУ, призывающей на работу русскоговорящих, допустили ошибку В рекламе не правильно применили глагол "to be" В Вашингтоне Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, который призывална работу русскоговорящих сотрудников.

Политика Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Политика Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» 21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Единоборства Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу Украинец Александр Гвоздик победил техническим нокаутом французского боксера конголезского происхождения Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.