Футбол
«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенстваСоветский спорт 11:27
Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий питерского клуба Никита Симдянкин (55-я минута).
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
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