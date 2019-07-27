Футбол
«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенстваСоветский спорт 11:27
Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий питерского клуба Никита Симдянкин (55-я минута).
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Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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«Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
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Путин спустился на батискафе к подлодке времен ВОВ
Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива.
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Немецкий теннисист Седрик-Марсель Штебе, пробившийся в финал турнира в Гштааде, стал самым низкорейтинговым теннисистом за последние 10 лет, которому удалось дойти до решающего матча на турнире ATP.
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Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
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Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
Обновлено в 19:06
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс поймала ядовитую рыбу в Черном море
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
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Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.
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Футбол
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Алана Мамаева, супруга российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии, выставила на продажу автомобиль мужа.
Обновлено вчера в 02:21
Музыка
Обложку альбома группы Nirvana с автографом Кобейна продадут в России
Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля.
Обновлено в 04:38
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено 25 июля в 04:30
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.
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Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
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Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Обновлено в 15:17
Происшествия
Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек
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Появилось видео с места фатального крушения самолета в Подмосковье
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Обновлено в 08:02
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23