Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий питерского клуба Никита Симдянкин (55-я минута).

Футбол Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака» Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".

Армия и оружие Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.

Космос Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе «Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».

Происшествия В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.

Политика Путин спустился на батискафе к подлодке времен ВОВ Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива.

Авто Ford выпустит новую версию кроссовера Puma Компания Ford планирует выпустить новую версию компактного кроссовера Puma. Соответствующие сведения были опубликованы зарубежными СМИ.

Теннис 455-я ракетка мира Штебе — самый низкорейтинговый финалист турнира ATP с 2009 года Немецкий теннисист Седрик-Марсель Штебе, пробившийся в финал турнира в Гштааде, стал самым низкорейтинговым теннисистом за последние 10 лет, которому удалось дойти до решающего матча на турнире ATP.

Политика Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».

Энергетика Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение незамедлительно уволить главу национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Общество Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.

Армия и оружие Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.

Происшествия Акция «за честные выборы» в Москве. Главное Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.

Футбол Головин помог «Монако» обыграть «Порту» в товарищеском матче Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу с «Порту» в стартовом составе своей команды и провёл на поле 74 минуты, но результативными действиями не отметился.

Происшествия Алана Мамаева выставила машину мужа на продажу Алана Мамаева, супруга российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии, выставила на продажу автомобиль мужа.

Музыка Обложку альбома группы Nirvana с автографом Кобейна продадут в России Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Политика В США сенатор заблокировал ввод санкций против «Северного потока-2» Американский сенатор Рэнд Пол воспрепятствовал принятию законопроекта о санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2".

Гаджеты Смартфон iQoo Plus 5G оценен в 655 долларов При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.

Политика Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.

Происшествия Появилось видео с места фатального крушения самолета в Подмосковье Очевидцы сняли на видео легкомоторный самолет, рухнувший в воды Оки в Серпуховском районе Московской области.