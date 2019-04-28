Футбол

«Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 4:2Мойка78 11:38

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Петербургский «Зенит» обыграл 28 апреля «Крылья Советов» со счетом 4:2. Матч прошел на «Газпром Арене» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу. Счет открыл Сердар Азмун на девятой минуте, забив десятый по счету гол за «Зенит». Следующий мяч не заставил себя долго ждать.
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