Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 4:2Мойка78 11:38
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
|9′
Себастьян Дриусси
|14′
Сердар Азмун
|31′
Тарас Бурлак
|35′
|40′
Денис Ткачук
|44′
Денис Ткачук
|48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
|48′
|49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
|54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
|55′
|63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
|67′
|73′
Георгий Зотов
Пол Антон
|78′
Рамиль Шейдаев
|80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
|88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
|90′
Игорь Смольников
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
27
Оздоев
16
Нобоа
2
Анюков
22
Дзюба
38
Мусаев
1
Рыжиков
28
Антон
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
31
Ткачук
2 ×
49
Шишкин
91
Яковлев
13
Рабиу
8
Корниленко
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Петербургский «Зенит» обыграл 28 апреля «Крылья Советов» со счетом 4:2. Матч прошел на «Газпром Арене» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу. Счет открыл Сердар Азмун на девятой минуте, забив десятый по счету гол за «Зенит». Следующий мяч не заставил себя долго ждать.
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