Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов»Свободная Пресса вчера в 11:33
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
|9′
Себастьян Дриусси
|14′
Сердар Азмун
|31′
Тарас Бурлак
|35′
|40′
Денис Ткачук
|44′
Денис Ткачук
|48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
|48′
|49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
|54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
|55′
|63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
|67′
|73′
Георгий Зотов
Пол Антон
|78′
Рамиль Шейдаев
|80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
|88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
|90′
Игорь Смольников
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
27
Оздоев
16
Нобоа
2
Анюков
22
Дзюба
38
Мусаев
1
Рыжиков
28
Антон
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
31
Ткачук
2 ×
49
Шишкин
91
Яковлев
13
Рабиу
8
Корниленко
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
В матче 26 тура чемпионата России петербургский «Зенит» в родных стенах переиграл самарские «Крылья Советов». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счётом 4:2 и укрепили своё лидерство в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы
Обновлено вчера в 07:20
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено вчера в 08:41
Культура
Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев
Ранее Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено в 00:33
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Общество
На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных
В открытом доступе находится не менее 2,24 млн записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян.
Обновлено в 00:32
Авто
Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке
Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Завалы после боев в сирийской Думе разобраны на 95 процентов
Завалы после боевых действий в сирийской Думе разобраны на 95 процентов, сообщил РИА «Новости» зампред городского совета Аднан Маики.
Обновлено вчера в 22:37
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку в Турции
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Осипов лишил правительство Забайкалья майских выходных
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов 29 апреля на оперативном совещании правительства Забайкальского края поручил министерствам предоставить планы работы на праздничных выходных в начале мая.
Обновлено в 00:26
Наука
Ученые рассказали, к чему приводит стресс на работе и недосып
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено вчера в 23:14
Культура
Россияне назвали возможный способ накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Россияне обвиняют дочь Алсу Микеллу Абрамову в накрутке голосов.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Технологии
«Лаборатория Касперского» раскрыла структуру хакерских группировок
Сотрудники "Лаборатории Касперского" заявили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров, многие из которых входят определенные сообщества.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Не менее 17 человек погибли в результате наводнений в Индонезии
По меньшей мере 17 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней, вызванных мощными тропическими ливнями.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне
Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них.
Обновлено в 00:09
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Красноярск накрыло снежным циклоном
Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59