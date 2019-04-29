Футбол

«Зенит» победил «Крылья Советов»Свободная Пресса вчера в 11:33

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
В матче 26 тура чемпионата России петербургский «Зенит» в родных стенах переиграл самарские «Крылья Советов». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счётом 4:2 и укрепили своё лидерство в турнирной таблице.
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