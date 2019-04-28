«Зенит» победил «Крылья Советов»Свободная Пресса 11:33

В матче 26 тура чемпионата России петербургский «Зенит» в родных стенах переиграл самарские «Крылья Советов». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счётом 4:2 и укрепили своё лидерство в турнирной таблице.

Культура Итоги «Голоса» считала петербургская компания Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.

Происшествия На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Спорт 12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

Общество Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Происшествия Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.

Шоу-бизнес Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети» Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.

Политика Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.

Происшествия Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».

Футбол Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.

Музыка Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети» В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.

Происшествия Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.

Происшествия Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.

Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Происшествия Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты В редакцию «Ё!» прислали сделанное квадрокоптером видео масштабного пожара в распределительном центре «Магнита» в селе Нечаевка Новоусманского района.

Транспорт «Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.

Шоу-бизнес Виктор Сухоруков впал в депрессию после перелома руки После неудачного падения во время спектакля Виктор Сухоруков сильно повредил руку и несколько недель был вынужден ходить в гипсе.

Недвижимость В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Происшествия У Boeing 767 в небе загорелся двигатель У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.