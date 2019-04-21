«Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Локомотива» на 8 очковSports.ru 20 апреля в 15:55

В 24-м туре премьер-лиги «Зенит» на выезде победил «Краснодар» (3:2) и набрал 51 очко. Победный гол на 95-й минуте забил Артем Дзюба, сделавший в матче дубль. Победа позволила «Зениту» оторваться от идущего вторым «Локомотива» на 8 очков.

«Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Локомотива» на 8 очков

Экономика Выручка «Русагро» выросла более чем на 50% В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5%, до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика Жириновский: украинцы потребуют отставки Зеленского через полгода Украинский народ потребует отставки одержавшего победу на выборах президента Владимира Зеленского уже через полгода.

Происшествия В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Происшествия Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Общество Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.

Экономика Банки готовят план против санкций Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

Политика Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.

Единоборства Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Общество В Екатеринбурге требуют снести памятник Ленину В Екатеринбурге активисты потребовали снести памятник советскому вождю Владимиру Ленину в центре города.

Политика Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Космос Открыты пять экзопланет с длительными периодами обращения Пять новых экзопланет имеют периоды обращения от 15,6 до 40,4 лет и массу в 3—27 раз больше массы Юпитера.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе Роспотребнадзор рекомендовал покупателям выбирать к Пасхе куличи из натуральных ингредиентов и мыть с мылом яйца, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Порошенко победил лишь в одной области Украины Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Общество Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.

Политика Зеленский назвал задачу №1 на посту президента Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.

Политика Совет Федерации остался без Интернета В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.

Гаджеты Samsung Galaxy Fold выйдет в России в мае по цене от 150 000 рублей Согласно заявлению главы Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, новинка может стоить от 150 000 до 200 000 рублей.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Хоккей «Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас» и сравнял счет в серии "Сан-Хосе" в гостях выиграл у "Вегаса" (2:1 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.