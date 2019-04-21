Футбол

«Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Локомотива» на 8 очковSports.ru 20 апреля в 15:55

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
В 24-м туре премьер-лиги «Зенит» на выезде победил «Краснодар» (3:2) и набрал 51 очко. Победный гол на 95-й минуте забил Артем Дзюба, сделавший в матче дубль. Победа позволила «Зениту» оторваться от идущего вторым «Локомотива» на 8 очков.
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