Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Гол Мака принёс «Зениту» победу над «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

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