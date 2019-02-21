Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1РИА Новости 11:45

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун сыграет с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским "Фенербахче", сообщается на сайте УЕФА. Встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск. Первая игра завершилась победой "Фенербахче" со счетом 1:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» и «Зенит» прошли в 1/8 финала Лиги Европы

Все про Спорт ру22:05

Дубль, голевая и идеальная игра в воздухе: Азмуну хорошо в «Зените»

Sports.ru15:19

«Зенит» прошел турецкий клуб «Фенербахче» в ЛЕ с общим счетом 3:2 и вышел в 1/8

Аргументы недели15:28

«Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Матч ТВ14:46

Селекция «Зенита» работает. Лунев не вышел из прострации

Спорт день за днем16:05

«Зенит», «Краснодар», ЦСКА, Лига Европы — в дайджесте событий дня

Чемпионат17:30

Новый джокер «Зенита». Питерцы прошли «Фенербахче» (видео)

Советский спорт15:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Политика

Гуайдо подписал первый президентский указ

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ. Ссылку на документ он разместил в Twitter-аккаунте.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие

В Белом доме заявили о планах оставить в Сирии 200 миротворцев

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон намерен временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе порядка 200 человек.
Обновлено в 19:16
Общество

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено в 17:43
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено в 13:34
Экономика

ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий

Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Минобороны опубликовало маршрут российского поезда с трофеями из Сирии

Обновлено в 22:32
Кино

Умерла звезда сериала «Клан Сопрано» и фильма «Казино» Винни Велла

Ушел из жизни один из самых запоминающихся актеров культового сериала «Клан Сопрано» Винни Велла.
Обновлено в 22:20
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году

Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 17:59
Политика

США пообещали не допустить господства России в Арктике

Обновлено в 22:15
Космос

Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура

Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Отсидевшего за покушение на Кадырова заподозрили в убийстве таксиста

Подозреваемый в 2009 году уже был осужден по громкому делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 19:19
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции «для укрепления России».
Обновлено в 19:49
Политика

Верзилов: Убийцы журналистов в ЦАР могли прилететь туда из Донбасса

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР в конце июля прошлого года.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России

Обновлено в 19:30
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче НХЛ, Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне

"Вашингтон" одержал победу над "Торонто" со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:16
Культура

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Футбол

Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Обновлено в 22:16
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу

В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Космос

Израиль летит на Луну уже в четверг

Обновлено 19 февраля в 06:45
Общество

В Бурейском районе Приамурья снят режим ЧС

Режим ЧС был введен 18 января в связи с тем, что военные проводили подрывы для ликвидации затора на реке Бурее выше по течению в Хабаровском крае, во время которых могла образоваться волна с высотой гребня до трех метров и в течение 12 часов затопить территорию от затора до Бурейской гидроэлектростанции.
Обновлено в 21:03
Происшествия

Бойцовский пес напал на беременную женщину на Камчатке

Обновлено в 20:03
Футбол

Байер — Краснодар 1:1

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 14:26
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Транспорт

Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабря

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Директора приморской школы, где устроили самосуд, отстранили от работы

Обновлено в 03:52
Общество

Египетский курорт Шарм-эш-Шейх планируют обнести стеной

Обновлено в 13:23
Происшествия

Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Обновлено в 13:00
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Магомед Оздоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное