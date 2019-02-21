Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1LiveSport.ru вчера в 13:43

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
Питерский «Зенит» побеждает на своем поле турецкий «Фенебахче» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Дриусси навесил с левого края, Азмун поборолся в штрафной и сделал скидку дальше, а Магомед Оздоев пробил мимо вратаря.
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