Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

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