Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Гаджеты «Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".

Политика Путин за рулем мотоцикла «Урал» прибыл на байк-шоу Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина опубликовала фото подросших детей Накануне звезда фильма «Сестры» решила вновь порадовать публику в личном микроблоге, где теперь красуется фотография подросшей девочки со старшим братом Константином.

Происшествия Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписей Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.

Происшествия На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек "За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Общество За двое суток шторма в Москве повалены 150 деревьев За двое суток в столице выпало 26 мм осадков. С завтрашнего дня поднимется и температурный режим.

Политика Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Футбол «Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.

Происшествия Учитель в Петербурге арестован за изнасилование девочки В Петербурге суд арестовал школьного учителя по обвинению в изнасиловании девочки. Преступление произошло в период с 2011-го по 2012 год.

Происшествия На Китай обрушился тайфун «Лекима» На материковую часть Китая обрушился супертайфун "Лекима".

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Происшествия Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех Ранее областное МЧС сообщало, что при лобовом столкновении двух автомобилей на автодороге Волгоград - Астрахань погибли трое, в том числе ребенок.

Общество В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Музыка Кэти Перри выпустила новый клип на песню о расставании Small Talk Известная американская Кэти Перри опубликовала новый клип на свою композицию Small Talk.

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой "В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.