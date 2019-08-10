Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Наука Ученые рассказали, как дожить до ста лет Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что для максимальной продолжительности жизни нужно постараться.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.

Технологии Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.

Космос Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Экономика Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Происшествия Второй за неделю взрыв прогремел в Копенгагене Взрывом выбило стеклянные двери в здание и окна.

Происшествия В пригороде Осло произошла стрельба в мечети Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.

Футбол «Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль «Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.

Общество К телеграмм-каналу, который опубликовал данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Виталий Тайсаев В пятницу вечером в канале «Товарищ майор» под видом «базы сторонников Навального» появилась таблица с данными около трех тысяч человек.

Футбол Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Армия и оружие Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.

Здоровье Онколог перечислил семь симптомов развития рака Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Общество Гигантская рыба выбросилась на берег Волги В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".

Общество Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок В Алтае зарегистрировали самое большое число беременных женщин в России на 2018 год.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Политика Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.

Политика Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал» Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".

Футбол Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить в „Сочи“ Мхитаряна» Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Футбол Болази отказался переходить в ЦСКА Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.