Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболуТАСС 13:57

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
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