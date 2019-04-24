Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата РоссииРоссийская газета вчера в 16:02

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
Лидер премьер-лиги "Зенит" уверенно обыграл на своем поле "Динамо" - 2:0. Отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун. С каждой следующей победой питерцы становятся все ближе к заветному чемпионству. За пять туров до конца "сине-бело-голубые" опережают "Локомотив" на восемь очков.
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