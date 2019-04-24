«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата РоссииРоссийская газета вчера в 16:02

Лидер премьер-лиги "Зенит" уверенно обыграл на своем поле "Динамо" - 2:0. Отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун. С каждой следующей победой питерцы становятся все ближе к заветному чемпионству. За пять туров до конца "сине-бело-голубые" опережают "Локомотив" на восемь очков.

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Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Наука ООН: Почти миллиону биологических видов грозит исчезновение На грани вымирания оказались от 500 тыс. до 1 млн биологических видов, обитающих на Земле.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли Гол в ворота своего бывшего клуба отправил Джастин Уильямс. «Каролина» стала последним участником второго раунда плей-офф НХЛ.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

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Политика В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

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Технологии «Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя Официальный представитель компании «Яндекс» заявил о проведении тестовых испытаний нейронной системы, которая способна определить степень усталости водителя, сообщает «iReactor.ru».

Футбол Как Гвардиола может упустить титул: все соперники «Сити» в АПЛ Если теряет очки – чемпионом, скорее всего, станет «Ливерпуль», у которого остались только матчи с лишёнными турнирной мотивации соперниками.

Гаджеты Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.

Наука Найдены камни, которые превращают свет в электричество Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.

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Транспорт Получение водительских прав ужесточат Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".

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Политика Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном Президент России Владимир Путин, который ранее в четверг провел в Чите совещание по ликвидации последствий природных пожаров, прибыл во Владивосток.

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Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.