Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата РоссииРИА Новости 14:02
|10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
|13′
Жоаозиньо
|27′
|35′
Магомед Оздоев
|39′
Сердар Азмун
|46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
|46′
Кирилл Панченко
|57′
|59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
|60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
|64′
|64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
|69′
Артур Юсупов
|80′
|88′
Магомед Оздоев
|90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
20
Грулев
6
Юсупов
9
Н`Жи
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
5
Барриос
27
Оздоев
8
Малком
10
Ригони
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо" в матче 5-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Артем Дзюба (10-я минута) и Магомед Оздоев (88).
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Сергей Герасимец: «Зенитовцы в матче с „Динамо“ разбазарили много голевых моментов»
Петербургский дневник16:24
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