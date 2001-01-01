«Зенит» обыграл «Динамо» в матче пятого тура РПЛ. Главным героем встречи стал нападающий петербуржцев Артём Дзюба, который забил мяч и отдал результативную передачу на Магомеда Оздоева. Московский коллектив из-за травмы потерял Антона Шунина, а в концовке встречи был удалён Артур Юсупов.

Как «Зенит» обыграл «Динамо» в РПЛ

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