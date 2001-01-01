Футбол
Как «Зенит» обыграл «Динамо» в РПЛRT на русском вчера в 15:03
|10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
|13′
Жоаозиньо
|27′
|35′
Магомед Оздоев
|39′
Сердар Азмун
|46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
|46′
Кирилл Панченко
|57′
|59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
|60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
|64′
|64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
|69′
Артур Юсупов
|80′
|88′
Магомед Оздоев
|90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
20
Грулев
6
Юсупов
9
Н`Жи
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
5
Барриос
27
Оздоев
8
Малком
10
Ригони
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче пятого тура РПЛ. Главным героем встречи стал нападающий петербуржцев Артём Дзюба, который забил мяч и отдал результативную передачу на Магомеда Оздоева. Московский коллектив из-за травмы потерял Антона Шунина, а в концовке встречи был удалён Артур Юсупов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:03, Вашингтон
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в сезоне
"Витесс" обыграл на выезде "Виллем II" в рамках 2-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
США сомневались в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Кино
Студия Universal сняла с проката новый фильм после критики Трампа
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенства
Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей страной из-за Крыма
Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин из «Оппозиционного блока — За жизнь» назвал Россию «воюющей стороной» в вопросах, которые связаны с Крымом.
Обновлено 09 августа в 09:33
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 23:21
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Взрыв крупного резервуара с этанолом привел в субботу к пожару на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия (юго-восточный штат Сан-Паулу).
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено вчера в 02:00
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
Врачи назвали способы борьбы с гипертонией
Если есть лишние килограммы, то лучше от них избавиться, это приведет к существенному снижения давления.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе
В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Полиция и ОМОН задержали на акциях за честные выборы 341 человека
Обновлено вчера в 18:40
Единоборства
Российский боец Кунченко потерпел первое поражение в карьере
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено 09 августа в 18:35
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:09
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Москвы
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Названы причины разрыва творческих отношений Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал о причинах окончания творческого тандема между Максимом Фадеевым и Наргиз Закировой.
Обновлено 09 августа в 07:23