Футбол

Как «Зенит» обыграл «Динамо» в РПЛRT на русском вчера в 15:03

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче пятого тура РПЛ. Главным героем встречи стал нападающий петербуржцев Артём Дзюба, который забил мяч и отдал результативную передачу на Магомеда Оздоева. Московский коллектив из-за травмы потерял Антона Шунина, а в концовке встречи был удалён Артур Юсупов.
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