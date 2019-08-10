Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата РоссииРИА Новости вчера в 14:02

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо" в матче 5-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Артем Дзюба (10-я минута) и Магомед Оздоев (88).
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