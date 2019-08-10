Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в чемпионате РоссииРБК 14:12
|10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
|13′
Жоаозиньо
|27′
|35′
Магомед Оздоев
|39′
Сердар Азмун
|46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
|46′
Кирилл Панченко
|57′
|59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
|60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
|64′
|64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
|69′
Артур Юсупов
|80′
|88′
Магомед Оздоев
|90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
20
Грулев
6
Юсупов
9
Н`Жи
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
5
Барриос
27
Оздоев
8
Малком
10
Ригони
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Матч пятого тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВТБ-Арена имени Льва Яшина". Судил игру столичный арбитр Евгений Турбин.
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Первый тайм матча «Зенита» против «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев
Петербургский дневник13:14
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