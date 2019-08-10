Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в чемпионате РоссииРБК 14:12

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Матч пятого тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВТБ-Арена имени Льва Яшина". Судил игру столичный арбитр Евгений Турбин.
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