Футбол

Динамо — Зенит 0:2АБН вчера в 13:48

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
"Зенит" в пятом туре чемпионата России по футболу одержал верх над московским "Динамо" 2:0. Матч, который проходил на "ВТБ-Арене" в Москве, запомнился быстрой игрой и бескомпромиссными атаками.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Ови в шарфе «Динамо», перф с подлодкой «Курск» и выходка фаната «Зенита». Фото

Чемпионат02:00

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Vprognoze.ruвчера в 17:21

Голы Дзюбы и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Динамо»

Sportbox.RUвчера в 13:55

Горячий вечер в Петровском парке. «Зенит» победил «Динамо»

Советский спортвчера в 14:14

«Зенит» победил «Динамо» в матче РПЛ

Коммерсантъвчера в 13:58

Дзюбу не остановить: «Зенит» обыграл «Динамо» в гостевом матче РПЛ

РИА Новостивчера в 15:35

Голы Дзюбы и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Динамо»

Матч ТВвчера в 13:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:08, Вашингтон
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма

Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию

ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие

Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено вчера в 20:41
Единоборства

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш

Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Технологии

Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse

Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено вчера в 13:41
Общество

В Приморье из-за тайфуна «Лекима» объявили штормовое предупреждение

Обновлено в 01:23
Авто

Назван ТОП-3 самых проходимых американских внедорожников

«Автоновости дня» составили ТОП-3 американских внедорожников, которые обладают отличной проходимостью.
Обновлено в 01:05
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Религия

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Гаджеты

Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Религия

Мусульмане России празднуют Курбан-байрам

Обновлено в 01:23
Экономика

В Госдуме предложили способы возврата советских вкладов

В Госдуме предложили способы возврата советских вкладов.
Обновлено в 02:15
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям в Донбассе

Обновлено в 02:58
Политика

Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским

Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено вчера в 02:44
Общество

Психолог рассказала о признаках безнадежных отношений

Психолог Наталья Холоденко рассказала о признаках безнадежных отношений.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Детали двигателя Boeing обрушились «дождем» на пригород Рима

Жители римского пригорода Фьюмичино, где расположен аэропорт Леонардо да Винчи, в субботу 10 августа попали под «дождь» из осколков двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air.
Обновлено в 00:02
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Электрички Горьковского направления МЖД следуют мимо платформы Черное

Обновлено в 02:52
Авто

Остановка на обочине за городом и езда по лесу: как не стать нарушителем?

Часто при виде машины на обочине трассы или в чаще леса, возникает ощущение, что ее нахождение там не совсем легитимно.
Обновлено в 01:51
Общество

СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров

Обновлено в 00:56
Политика

Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено вчера в 03:30
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное